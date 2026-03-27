Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 2% - до 645 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

2026-03-27T21:10+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 2% - до 645 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 671,7 доллара (+1,9%). Ценовой максимум составил 677 долларов (+2,7%), ценовой минимум - 641,1 доллара (-2,8%). Последние фьючерсы торговались по 645,1 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 659,3 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

