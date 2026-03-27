В Google рассказали о переносе архивных данных из приложений в Gemini - 27.03.2026, ПРАЙМ
В Google рассказали о переносе архивных данных из приложений в Gemini
https://1prime.ru/20260219/google-867652469.html
https://1prime.ru/20260310/sud-868170020.html
Технологии, Alphabet, YouTube
В Google рассказали о переносе архивных данных из приложений в Gemini

Google: пользователи смогут переносить в Gemini истории чатов и поиска других приложений

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google сообщила о возможности загружать архивные данные и истории чатов в программное приложение на основе искусственного интеллекта Gemini из других приложений с искусственным интеллектом, говорится в пресс-релизе компании.
"Мы представляем новые, простые в использовании инструменты для переключения между аккаунтами для всех пользователей, которые позволят вам легко перенести свои воспоминания, предпочтения и историю чатов из других приложений с искусственным интеллектом прямо в Gemini", - сообщает Google.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Google представила новую версию модели ИИ Gemini 3.1 Pro
19 февраля, 21:41
Компания добавляет, что после импорта информации из архива Gemini уже будет знать основные факты, например, интересы пользователя, место, где он вырос, имена близких, что позволит помощнику учитывать основные предпочтения и личный контекст.
Функция "персонального интеллекта" (Personal Intelligence) в Gemini позволяет предоставлять актуальную информацию на основе данных из почтового сервиса Gmail, Google Photos и истории поиска, говорится в пресс-релизе.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
10 марта, 13:06
 
