В Google рассказали о переносе архивных данных из приложений в Gemini
2026-03-27T11:29+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google сообщила о возможности загружать архивные данные и истории чатов в программное приложение на основе искусственного интеллекта Gemini из других приложений с искусственным интеллектом, говорится в пресс-релизе компании. "Мы представляем новые, простые в использовании инструменты для переключения между аккаунтами для всех пользователей, которые позволят вам легко перенести свои воспоминания, предпочтения и историю чатов из других приложений с искусственным интеллектом прямо в Gemini", - сообщает Google. Компания добавляет, что после импорта информации из архива Gemini уже будет знать основные факты, например, интересы пользователя, место, где он вырос, имена близких, что позволит помощнику учитывать основные предпочтения и личный контекст. Функция "персонального интеллекта" (Personal Intelligence) в Gemini позволяет предоставлять актуальную информацию на основе данных из почтового сервиса Gmail, Google Photos и истории поиска, говорится в пресс-релизе. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
