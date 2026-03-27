В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов с 15% до 25%.

2026-03-27T05:01+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов с 15% до 25%. Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков. "Проектом федерального закона предлагается установить ставку налогообложения для личных фондов аналогично общеустановленной ставке налога на прибыль – 25%", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что личные фонды могут заниматься предпринимательской деятельностью, субсидиарную ответственность по долгам учредителя несут только три года, тогда как по закону о банкротстве все остальные компании – 10 лет. "Личным фондам разрешено скрывать сведения об учредителях, присваивать документам статус коммерческой тайны, выплаты учредителям подоходным налогом не облагаются, да ещё и налог на прибыль они платят всего 15%", - сказал лидер партии. По его словам, это "такая игрушка для очень богатых", поэтому налог на прибыль для личных фондов, по мнению политика, надо повышать. "Также напомню, что "Справедливая Россия" предлагает ввести налог на роскошь и увеличить НДФЛ для россиян со сверхдоходами. Такие меры приведут к росту доходов федерального бюджета, в том числе для повышения пенсий, зарплат врачей, учителей, поддержки семей с детьми и выполнения социальных обязательств государства", - добавил Миронов.

