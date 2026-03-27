Новый ГОСТ на шариковые ручки вступит в силу в сентябре - 27.03.2026, ПРАЙМ
Новый ГОСТ на шариковые ручки вступит в силу в сентябре
Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки, требования вступят в силу в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026
02:17 27.03.2026
 
Новый ГОСТ на шариковые ручки вступит в силу в сентябре

Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки, требования вступят в силу в сентябре

МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки, требования вступят в силу в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Предыдущий ГОСТ на шариковые ручки был введен в 1992 году и переиздан в 2005 году. Новый документ впервые устанавливает требования к материалам, из которых можно изготавливать шариковые ручки.
"Стандарт впервые устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки", - рассказали в Росстандарте.
Так, металлические детали ручек должны быть произведены из коррозионно-стойких металлов, а также иметь защитно-декоративное покрытие. Помимо этого, материалы, из которых изготавливают составные части ручек и стержни, не должны представлять вред для здоровья человека.
Согласно документу, ручка должна писать без нажима с первого касания бумаги - даже после того, как она пролежала со снятым колпачком три часа. При этом линия, нанесенная ручкой, не должна оставлять отпечатка.
Уточняется также, что длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 метров для стержней, у которых диаметр свыше 3 миллиметров, а для более тонких - не менее 200 метров.
Кроме того, если ручка упала с высоты одного метра на деревянную поверхность, детали изделия не должны разрушаться.
"Принятие стандарта является частью системной работы по формированию нормативной базы в сегменте школьно-письменных принадлежностей", - заключили в Росстандарте.
 
