https://1prime.ru/20260327/grameni-868691021.html
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими - 27.03.2026, ПРАЙМ
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими в течение всего 2026 года, даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится уже завтра, заявил... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T17:30+0300
2026-03-27T17:30+0300
2026-03-27T16:39+0300
энергетика
газ
ближний восток
сша
иран
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими в течение всего 2026 года, даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится уже завтра, заявил на пресс-конференции управляющий директор Европейского стабилизационного механизма Пьер Граменьи. "Даже если бы конфликт закончился завтра, последствия этой войны, распространившейся по всему Ближнему Востоку, останутся с нами на более длительное время. Ожидается, что цены на газ и нефть останутся высокими в течение всего года, и это влияет на то, как рынки оценивают динамику инфляции, а также более широкий инфляционный прогноз", - сказал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. Этот конфликт спровоцировал значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, ближний восток, сша, иран, ес
Энергетика, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, ЕС
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими
Граменьи: ЕС ожидает, что цены на газ и нефть останутся высокими в течение всего года