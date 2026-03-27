Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими - 27.03.2026, ПРАЙМ
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими
17:30 27.03.2026
 
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими

Граменьи: ЕС ожидает, что цены на газ и нефть останутся высокими в течение всего года

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими в течение всего 2026 года, даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится уже завтра, заявил на пресс-конференции управляющий директор Европейского стабилизационного механизма Пьер Граменьи.
"Даже если бы конфликт закончился завтра, последствия этой войны, распространившейся по всему Ближнему Востоку, останутся с нами на более длительное время. Ожидается, что цены на газ и нефть останутся высокими в течение всего года, и это влияет на то, как рынки оценивают динамику инфляции, а также более широкий инфляционный прогноз", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Этот конфликт спровоцировал значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
ЕС продолжает импортировать десять процентов газа из России
