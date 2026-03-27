В Венесуэле заявили, что судья Хеллерстайн не вправе судить Мадуро - 27.03.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле заявили, что судья Хеллерстайн не вправе судить Мадуро
КАРАКАС, 26 мар - ПРАЙМ. Американский судья Элвин Хеллерстайн не вправе вести судебный процесс против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку глава государства пользуется уголовным и гражданским иммунитетом за рубежом в соответствии с Венской конвенцией, заявил РИА Новости депутат Сауль Ортега. "Продолжение этого процесса - это, безусловно, действие против самой конституции США, поскольку (Хеллерстайн) не имеет полномочий судить президента, избранного народом и обладающего иммунитетом в соответствии с Венской конвенцией", - указал Ортега, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV). В четверг судья Хеллерстайн отказался прекратить дело против Мадуро после того, как тот заявил, что США нарушили его права в ходе процесса, не позволяя Каракасу оплатить услуги его адвоката Барри Поллака. "В США нет ни верховенства права, ни надлежащей правовой процедуры, если министерство юстиции блокирует возможность финансирования защиты - фактически отсутствует право на защиту", - подчеркнул собеседник агентства. По мнению Ортеги, члена постоянной комиссии по внешней политике, суверенитету и интеграции Национальной ассамблеи, в отношении президента Мадуро ведётся политический процесс. "Мы рассчитываем, что президент Николас Мадуро вернётся в Венесуэлу, что эта несправедливость - нарушение иммунитета, предоставленного ему международным публичным правом, а также нарушение самой конституции США, в рамках которой пытаются развернуть подобный политический процесс, - будет прекращена", - заявил он. По словам депутата, обвинения против Мадуро в наркоторговле создают негативный прецедент для мира в регионе. Он напомнил, что в январе министерство юстиции США исключило прямое упоминание Мадуро как лидера предполагаемого "Картеля солнц", что свидетельствует о фабрикации обвинений и навязывании права сильного в западном полушарии. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.
04:36 27.03.2026
 
В Венесуэле заявили, что судья Хеллерстайн не вправе судить Мадуро

Венесуэльский депутат Ортега: судья Хеллерстайн не вправе судить Мадуро

