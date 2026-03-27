Индекс потребительских настроений в США в марте снизился
2026-03-27T08:22+0300
Индекс потребительских настроений в США в марте сократился до 54 пунктов
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте сократился до 54 пунктов с уровня февраля в 56,6 пункта, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Предварительная оценка предполагала уменьшение только до 55,5 пункта.
Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 27 марта, в 17.00 мск на сайте Мичиганского университета.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 марта их число увеличилось на 2, до 414.
