Индекс потребительских настроений в США в марте снизился

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте сократился до 54 пунктов с уровня февраля в 56,6 пункта, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Предварительная оценка предполагала уменьшение только до 55,5 пункта. Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 27 марта, в 17.00 мск на сайте Мичиганского университета. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 марта их число увеличилось на 2, до 414.

