Импорт иномарок на Сахалин с начала года вырос на треть в 2026 году

2026-03-27T10:15+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Импорт автомобилей иностранного производства в Сахалинской области с начала 2026 года увеличился на 33% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил 811 единиц, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни. По данным ведомства, большей частью жители острова завозили для личного пользования японские иномарки мощностью до 160 лошадиных сил, поскольку утилизационный сбор на них остался прежним. "Увеличение ставок утилизационного сбора с декабря 2025 года не отразилось на положительной динамике ввоза автомобилей на Сахалин. Можно отметить, что увеличилась и средняя загрузка судов, на которых ввозятся автомобили. В среднем мы сейчас оформляем 51 автомобиль на одном судне, что на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - приводит пресс-служба слова первого замначальника Сахалинской таможни Евгения Конькова. Нынешний курс валюты, отмечает пресс-служба, формирует повышенную привлекательность для заказа автомобилей из-за границы.

