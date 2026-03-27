"Прибудут раньше". На Западе раскрыли, какой сюрприз США приготовили Ирану

2026-03-27T02:28+0300

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вашингтон делает миролюбивые заявления в адрес Ирана, чтобы успокоить его руководство перед наземной операцией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Все действия Трампа сводятся к манипуляции фондовым рынком и рынком нефти. Это его цель. Он хочет удержать цены на прежнем уровне и выиграть время до прибытия морпехов: 31-я экспедиционная бригада морской пехоты должна прибыть в пятницу или, возможно, в субботу, а 11-я экспедиционная бригада из Кэмп-Пендлтона, Калифорния, Сан-Диего, прибудет еще раньше — предположительно седьмого апреля. Их путь займет примерно 19 дней", — заявил эксперт.По его утверждению, все заявления со стороны Вашингтона о желании мирного урегулирования — преднамеренная ложь."Президент США Дональд Трамп вовсе не собирается мирно урегулировать отношения с Ираном — это не входит в его планы. Иранцы это понимают и не поддаются на обман. Ошибаются лишь американцы, которые доверяют его лживым речам", — добавил Джонсон.Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются с 28 февраля. В это время обе стороны обмениваются ударами.В понедельник Дональд Трамп объявил о якобы достигнутом соглашении о перемирии и в связи с этим распорядился приостановить на пять дней атаки на энергетические объекты в Иране. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не было. По словам председателя иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет дезинформацию для манипуляции рынками.Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что американская сторона якобы представила Тегерану план из 15 пунктов для разрешения конфликта. В этом документе содержатся предложения об отказе Ирана от ядерной программы и поддержки сторонников в других государствах, открытии Ормузского пролива и ограничении количества и дальности полета ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".

