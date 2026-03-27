Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иранцы сдаются". На Западе заговорили о вероятной военной победе США - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Иранцы сдаются". На Западе заговорили о вероятной военной победе США
"Иранцы сдаются". На Западе заговорили о вероятной военной победе США - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Иранцы сдаются". На Западе заговорили о вероятной военной победе США
Соединенным Штатам не удастся победить Иран, поскольку они продолжают использовать устаревшие военные методы, тогда как Иран ведет войну будущего, такое мнение... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T03:37+0300
2026-03-27T03:38+0300
иран
сша
запад
дуглас макгрегор
дональд трамп
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удастся победить Иран, поскольку они продолжают использовать устаревшие военные методы, тогда как Иран ведет войну будущего, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Военная победа. Что от этого получат США? Неужели они надеются на сценарий, схожий с капитуляцией на линкоре "Миссури", когда иранцы поднимаются на борт линкора в Персидском заливе, чтобы сдаться Дональду Трампу? Это полная чепуха", — подчеркнул он.По словам Макгрегора, американские военные усилия с использованием устаревших методов ведения войны обречены на провал."Соединенные Штаты ведут военные действия так же, как и в 1944 году. Это устаревший метод.&lt;…&gt; А им противостоит противник, который ведет войну будущего, войну XXI века. Это война, основанная на применении ракетных систем, дронов и пилотируемой техники. Здесь задействовано немного от всего, но с высочайшей точностью, полным контролем и постоянной разведкой. &lt;…&gt; США не смогут победить, если будут продолжать действовать как сейчас. Даже выпустив всю свои ракеты, они в итоге обнаружат, что это совершенно неэффективно", — отметил эксперт.Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. Из Тель-Авива поступили сообщения о том, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает разрушить военную мощь Ирана и призывает население свергнуть действующий режим. Однако Иран уверяет, что готов к обороне и пока не видит причин для возобновления переговоров.
иран
сша
запад
ПРАЙМ
2026
иран, сша, запад, дуглас макгрегор, дональд трамп
ИРАН, США, ЗАПАД, Дуглас Макгрегор, Дональд Трамп
03:37 27.03.2026 (обновлено: 03:38 27.03.2026)
 
"Иранцы сдаются". На Западе заговорили о вероятной военной победе США

Аналитик Макгрегор: США не победят Иран, поскольку воюют старыми способами

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удастся победить Иран, поскольку они продолжают использовать устаревшие военные методы, тогда как Иран ведет войну будущего, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Военная победа. Что от этого получат США? Неужели они надеются на сценарий, схожий с капитуляцией на линкоре "Миссури", когда иранцы поднимаются на борт линкора в Персидском заливе, чтобы сдаться Дональду Трампу? Это полная чепуха", — подчеркнул он.
По словам Макгрегора, американские военные усилия с использованием устаревших методов ведения войны обречены на провал.
"Соединенные Штаты ведут военные действия так же, как и в 1944 году. Это устаревший метод.<…> А им противостоит противник, который ведет войну будущего, войну XXI века. Это война, основанная на применении ракетных систем, дронов и пилотируемой техники. Здесь задействовано немного от всего, но с высочайшей точностью, полным контролем и постоянной разведкой. <…> США не смогут победить, если будут продолжать действовать как сейчас. Даже выпустив всю свои ракеты, они в итоге обнаружат, что это совершенно неэффективно", — отметил эксперт.
Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. Из Тель-Авива поступили сообщения о том, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает разрушить военную мощь Ирана и призывает население свергнуть действующий режим. Однако Иран уверяет, что готов к обороне и пока не видит причин для возобновления переговоров.
ИРАНСШАЗАПАДДуглас МакгрегорДональд Трамп
 
 
