"Иранцы сдаются". На Западе заговорили о вероятной военной победе США - 27.03.2026, ПРАЙМ

Соединенным Штатам не удастся победить Иран, поскольку они продолжают использовать устаревшие военные методы, тогда как Иран ведет войну будущего, такое мнение...

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удастся победить Иран, поскольку они продолжают использовать устаревшие военные методы, тогда как Иран ведет войну будущего, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Военная победа. Что от этого получат США? Неужели они надеются на сценарий, схожий с капитуляцией на линкоре "Миссури", когда иранцы поднимаются на борт линкора в Персидском заливе, чтобы сдаться Дональду Трампу? Это полная чепуха", — подчеркнул он.По словам Макгрегора, американские военные усилия с использованием устаревших методов ведения войны обречены на провал."Соединенные Штаты ведут военные действия так же, как и в 1944 году. Это устаревший метод.<…> А им противостоит противник, который ведет войну будущего, войну XXI века. Это война, основанная на применении ракетных систем, дронов и пилотируемой техники. Здесь задействовано немного от всего, но с высочайшей точностью, полным контролем и постоянной разведкой. <…> США не смогут победить, если будут продолжать действовать как сейчас. Даже выпустив всю свои ракеты, они в итоге обнаружат, что это совершенно неэффективно", — отметил эксперт.Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. Из Тель-Авива поступили сообщения о том, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает разрушить военную мощь Ирана и призывает население свергнуть действующий режим. Однако Иран уверяет, что готов к обороне и пока не видит причин для возобновления переговоров.

