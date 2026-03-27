"Вглубь страны". На Западе предупредили, что США смогут занять часть Ирана - 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T05:04+0300
2026-03-27T05:05+0300
иран
сша
запад
скотт риттер
new york times
https://1prime.ru/20260326/iran-868666593.html
05:04 27.03.2026 (обновлено: 05:05 27.03.2026)
 
"Вглубь страны". На Западе предупредили, что США смогут занять часть Ирана

Аналитик Риттер: захватив острова, США не смогут разблокировать Ормузский пролив

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Американские силы способны занять несколько островов в Иране, но это не поможет им снять блокаду Ормузского пролива, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер .
"США, вероятно, смогут захватить острова или их части, но удержаться им там не удастся. После захвата необходимо удерживать позиции, однако войска тут же окажутся под массированными атаками ракет, артиллерии и беспилотников. Кроме того, США не смогут обеспечить пополнение ресурсами своих войск на этих островах, поскольку Иран уничтожит любые суда и вертолеты, которые попробует использовать Америка", — отметил он.
Риттер считает, что оккупация иранских островов не имеет для США ни военного, ни экономического смысла.
"США понесут потери. Но чего ради? Иранцы все равно смогут препятствовать судоходству. Потому что, если американские войска не высадятся на материковой части Ирана и не продвинутся вглубь страны на 20, 30, 40, 50 километров по широкому фронту, они не смогут помешать иранцам уничтожать суда", — пояснил эксперт.
Газета New York Times сообщала, ссылаясь на неназванные источники в Пентагоне, что военное руководство США рассматривает возможность использования 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, ключевого центра нефтяного экспорта в северной части Персидского залива.
Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. Из Тель-Авива поступили сообщения о том, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает разрушить военную мощь Ирана и призывает население свергнуть действующий режим. Однако Иран уверяет, что готов к обороне и пока не видит причин для возобновления переговоров.
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
"Собираются атаковать". План Ирана против США ужаснул Запад
Вчера, 23:18
 
