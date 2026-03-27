"Радикальные перемены". На Западе сообщили о новом провале США в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке перерос в долгую войну на истощение, что совсем невыгодно для США, так как у них ограниченные запасы ключевых боеприпасов

2026-03-27T07:45+0300

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке перерос в долгую войну на истощение, что совсем невыгодно для США, так как у них ограниченные запасы ключевых боеприпасов, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал аналитик Марк Слебода."Сейчас на Ближнем Востоке происходят радикальные перемены. <…> США действуют, исходя из карикатурного представления обо всех своих противниках — Иране, а также России и Китае. Так называемые "эксперты", которые информируют правительство США об этих странах — и, вероятно, о большинстве стран мира, — это антииранские, антироссийские, антикитайские идеологи, чьи взгляды на реальное положение дел в этих странах крайне искажены. Так что они убеждены, что большинство иранцев только и ждут, чтобы обрести свободу и свергнуть свою диктатуру", — заявил эксперт.При этом он отметил, что США на Ближнем Востоке угодили в ту самую ловушку, о которой их многие предупреждали."Шансы на дипломатическое разрешение на данном этапе, на мой взгляд, практически равны нулю — по ряду причин. <…> Конфликт сейчас вступил в стадию войны на истощение с применением дальнобойных ударов. <…> Именно об этом я, а также другие представители альтернативных медиа, предупреждали: ввязываться в этот конфликт было неразумно для США, поскольку их слабым местом являются низкие запасы и крайне медленные темпы производства критически важных боеприпасов, особенно для ПВО", — пояснил Слебода.Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. Из Тель-Авива поступили сообщения о том, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает разрушить военную мощь Ирана и призывает население свергнуть действующий режим. Однако Иран уверяет, что готов к обороне и пока не видит причин для возобновления переговоров.

