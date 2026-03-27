Главком ВС Швеции сделал громкое заявление о России - 27.03.2026, ПРАЙМ
Главком ВС Швеции сделал громкое заявление о России
Главком ВС Швеции сделал громкое заявление о России
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Конфликт в Иране помогает России финансировать СВО за счет растущих доходов от продажи нефти, заявил главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill."Россияне уже перестроили свою экономику, сделав ее более эффективной в условиях военного времени, и тем самым увеличили свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане", — сказал Классон.Он добавил, что Россия, в отличие от коллективного Запада, уже обладает хорошими темпами производства и мощностями для создания оружия, поэтому вкладывание дополнительных средств в эту систему, конечно, создает дополнительные проблемы для Украины.США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
https://1prime.ru/20260326/zelenskiy-868653811.html
https://1prime.ru/20260326/iran-868635058.html
09:48 27.03.2026
 
Главком ВС Швеции сделал громкое заявление о России

Главком ВС Швеции Классон: война в Иране помогает РФ улучшить позиции на СВО

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Конфликт в Иране помогает России финансировать СВО за счет растущих доходов от продажи нефти, заявил главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill.

"Россияне уже перестроили свою экономику, сделав ее более эффективной в условиях военного времени, и тем самым увеличили свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане", — сказал Классон.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине
Вчера, 16:40
Он добавил, что Россия, в отличие от коллективного Запада, уже обладает хорошими темпами производства и мощностями для создания оружия, поэтому вкладывание дополнительных средств в эту систему, конечно, создает дополнительные проблемы для Украины.

США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
"Крайне мощно". На Западе ужаснулись из-за решения Ирана
Вчера, 09:32
 
