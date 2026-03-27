"Огромный ущерб": ответный удар Ирана вызвал шок в США - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Огромный ущерб": ответный удар Ирана вызвал шок в США
Иран продолжает наносить значительный урон своим противникам, несмотря на слухи о его предполагаемом поражении, сообщает американский журнал The National... | 27.03.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
иран
израиль
сша
дональд трамп
аэс "бушер"
Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп, АЭС "Бушер"
National Interest: Иран продолжает наносить огромный ущерб противникам

Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Иран продолжает наносить значительный урон своим противникам, несмотря на слухи о его предполагаемом поражении, сообщает американский журнал The National Interest.
"Для страны, которая, как говорят, "разгромлена", Иран, похоже, наносит ощутимый ущерб. Несколько американских военных баз в районе Персидского залива непригодны для проживания. Противовоздушная оборона Израиля оказалась неэффективной", — говорится в публикации.
В то же время нехватка топлива в Азии и рост цен на энергоносители в Европе означают, что США все чаще воспринимаются как безрассудный хищник, а не как надежный союзник, подчеркивается в материале.
"Сейчас Трамп, по всей видимости, собирает силы для проведения операции по захвату острова Харк. Это преподносится как "последний удар". Однако, будет ли это окончательным решением — это уже другой вопрос", — резюмируется в статье.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран продолжается с 28 февраля. Все это время противники обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы достигли соглашения о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что никаких переговоров не состоялось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. В числе условий — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
 
