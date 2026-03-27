"Серьезные потери". Произошедшее в Иране вызвало панику на Западе - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Серьезные потери". Произошедшее в Иране вызвало панику на Западе
Иран обрёл заметное стратегическое преимущество перед своими противниками благодаря своей стойкости, сообщает журнал The Economist. | 27.03.2026, ПРАЙМ
23:10 27.03.2026
 
"Серьезные потери". Произошедшее в Иране вызвало панику на Западе

The Economist: Иран обрел явное стратегическое преимущество перед противниками

Посадка американского истребителя. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Иран обрёл заметное стратегическое преимущество перед своими противниками благодаря своей стойкости, сообщает журнал The Economist.
"На фоне назревшей неопределенности власти Ирана остаются невозмутимыми. Что характерно, теперь они обрели стратегическое преимущество перед противниками. <…> Да, исламская республика понесла серьезные потери. Часть ее руководства и сотни мирных жителей погибли. <…> Однако власти выстояли. Как мы предупреждали, когда эта война только началась, само их выживание станет в некотором смысле победой", — говорится в публикации.
Как отмечается, этот конфликт также показал, что Ирану не только под силу перекрыть Ормузский пролив, но и удерживать его под своим контролем.
"Несмотря на всю мощь и изощренность военного наступления Америки и Израиля, Иран убежден, что преимущество на его стороне. Иран показал, что и причинять, и терпеть боль он умеет лучше Америки", — резюмируется в статье.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Весь этот период они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы достигли соглашения о перемирии, в связи с чем он поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране заявляют, что никаких переговоров не состоялось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения с целью манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В числе условий — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полетов ракет. Взамен США предлагают отмену санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
 
