"Катастрофическое поражение". Удар Ирана по США ужаснул Запад

2026-03-27T23:19+0300

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. США рискуют понести катастрофическое поражение в конфликте с Ираном, заявил профессор политологии из Чикагского университета Роберт Пейп в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом. "США рискуют потерпеть катастрофическое поражение, поскольку стремление к недостижимой в военном отношении политической цели смены властей исключительно с воздуха ведет непосредственно к наземному конфликту", — сказал он. Хотя первоначальные атаки нанесли значительный ущерб Ирану, они не достигли желаемого политического результата — безоговорочной капитуляции. Однако следующая фаза может спровоцировать неконтролируемую эскалацию, заключил профессор. Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Весь этот период стороны обмениваются ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнуто соглашение о перемирии, поэтому он распорядился на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что никаких переговоров не проводилось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет дезинформацию для манипулирования рынками. Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы предложил Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В числе условий — отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен США предлагают снять санкции и помочь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".

