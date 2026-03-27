"Смертельная западня". Новый замысел Ирана напугал США
Дэвис: Тегеран может превратить высадку США в ловушку
© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Иран способен допустить высадку американских военных, чтобы затем использовать их операцию на суше как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее", — написал он в соцсети X.
По его оценке, стратегия Тегерана направлена на достижение победы без риска прямого поражения.
"Она заключается в том, чтобы позволить американским военным высадиться, медленно истощать живую силу и ресурсы, а затем лишь ждать, пока политическая воля Вашингтона не иссякнет — так же, как было при предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке", — заявил Дэвис.
Он также подчеркнул, что давление со стороны американского общества и конгресса сейчас имеет решающее значение для предотвращения надвигающегося "стратегического кошмара".
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля, и все это время стороны обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, в связи с чем он поручил на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам Ирана. Однако в Тегеране заявляют, что никаких переговоров не велось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для влияния на рынки.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. Среди предложений — отказ от ядерной программы, прекращение поддержки прокси, открытие Ормузского пролива и ограничение ракетных возможностей. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, включая проекты на АЭС "Бушер".