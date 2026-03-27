Московские власти подали иск к "Вкусно – и точка" на 413 миллионов рублей - 27.03.2026, ПРАЙМ
Московские власти подали иск к "Вкусно – и точка" на 413 миллионов рублей
Московские власти подали иск к "Вкусно – и точка" на 413 миллионов рублей
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Столичный департамент городского имущества направил в Арбитражный суд Москвы иск к ООО "Система ПБО", владеющему сетью "Вкусно – и точка", о взыскании около 413 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 26 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся. Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". "Вкусно – и точка" – сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции она получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Кафе "Вкусно и точка" в Москве.
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Столичный департамент городского имущества направил в Арбитражный суд Москвы иск к ООО "Система ПБО", владеющему сетью "Вкусно – и точка", о взыскании около 413 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 26 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся.
Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка".
"Вкусно – и точка" – сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции она получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
