Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/ispaniya-868698023.html
Инфляция в Испании выросла в марте до максимума с июня 2024 года
Инфляция в Испании выросла в марте до максимума с июня 2024 года
Годовая инфляция в Испании в марте ускорилась до 3,3% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, достигнув максимального уровня с июня 2024 года, когда показатель... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T19:42+0300
испания
ближний восток
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_151ca8a28fc115ed1fd7d5a003ee25cd.jpg
МАДРИД, 27 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании в марте ускорилась до 3,3% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, достигнув максимального уровня с июня 2024 года, когда показатель составил 3,4%, следует из данных Национального института статистики королевства (INE). "Годовая инфляция в Испании в марте 2026 года, по предварительной оценке, составила 3,3%", - говорится в сообщении. По информации института, основной причиной инфляции стало повышение цен на топливо и смазочные материалы для личного транспорта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260323/ispaniya-868567382.html
испания, ближний восток, сша, мировая экономика
ИСПАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Мировая экономика
Инфляция в Испании выросла в марте до 3,3%, максимума с июня 2024 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАДРИД, 27 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании в марте ускорилась до 3,3% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, достигнув максимального уровня с июня 2024 года, когда показатель составил 3,4%, следует из данных Национального института статистики королевства (INE).
"Годовая инфляция в Испании в марте 2026 года, по предварительной оценке, составила 3,3%", - говорится в сообщении.
По информации института, основной причиной инфляции стало повышение цен на топливо и смазочные материалы для личного транспорта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала