Инфляция в Испании выросла в марте до максимума с июня 2024 года

2026-03-27T19:42+0300

МАДРИД, 27 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании в марте ускорилась до 3,3% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, достигнув максимального уровня с июня 2024 года, когда показатель составил 3,4%, следует из данных Национального института статистики королевства (INE). "Годовая инфляция в Испании в марте 2026 года, по предварительной оценке, составила 3,3%", - говорится в сообщении. По информации института, основной причиной инфляции стало повышение цен на топливо и смазочные материалы для личного транспорта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

