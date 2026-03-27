https://1prime.ru/20260327/jurist-868671370.html
Юрист объяснил, почему май не самый выгодный месяц для отпуска
2026-03-27T04:49+0300
бизнес
общество
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868671370.jpg?1774576142
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Май - не самый выгодный месяц для отпуска с финансовой точки зрения из-за большого количества выходных и праздничных дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Май - не самый выгодный месяц в году, чтобы использовать отпуск, с этой точки зрения хуже только январь. Все дело в дополнительных выходных днях - майских праздниках", - отмечает юрист.
По закону, наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. В разных месяцах года - разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть в месяце дополнительные выходные или нет), а оклад всегда будет одинаковый. К примеру, если работник получает оклад 100 тысяч рублей в месяц, то и в мае 2026 года, отработав 19 дней, и в июле 2026 года, отработав 23 дня, работник все равно получит 100 тысяч рублей.
Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце. Чем выше размер оклада работника, тем больше будет эта разница.
Отпуск же всегда оплачивается по одним и тем же правилам - исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения "выгодности" использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в интересующем вас месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск.
Это правило касается тех, кто получает оклад и работает на условиях пятидневной рабочей недели, подчеркнул юрист.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
