Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters - 27.03.2026, ПРАЙМ
Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters
Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters - 27.03.2026, ПРАЙМ
Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters
Якобы связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя, утверждает Рейтер со ссылкой на заявление хакеров и минюста США. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T18:50+0300
2026-03-27T18:50+0300
НЬЮ-ЙОРК, 27 мар – ПРАЙМ. Якобы связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя, утверждает Рейтер со ссылкой на заявление хакеров и минюста США. "Хакеры, связанные с Ираном, публично заявили о взломе личного почтового ящика директора ФБР Кэша Пателя, опубликовав в интернете фотографии директора и другие документы", – говорится в сообщении. К взлому, отмечает Рейтер, причастна хакерская группа Handala Hack Team. "Представитель министерства юстиции подтвердил, что почта Пателя была взломана, и отметил, что опубликованные онлайн материалы, по всей видимости, являются подлинными", – добавляет СМИ. РИА Новости направило запрос в минюст США по данной теме.
https://1prime.ru/20260218/telegram-867593706.html
иран
сша
технологии, мировая экономика, иран, сша
Технологии, Мировая экономика, ИРАН, США
18:50 27.03.2026
 
Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters

Reuters: связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР Пателя

НЬЮ-ЙОРК, 27 мар – ПРАЙМ. Якобы связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя, утверждает Рейтер со ссылкой на заявление хакеров и минюста США.
"Хакеры, связанные с Ираном, публично заявили о взломе личного почтового ящика директора ФБР Кэша Пателя, опубликовав в интернете фотографии директора и другие документы", – говорится в сообщении.
К взлому, отмечает Рейтер, причастна хакерская группа Handala Hack Team.
"Представитель министерства юстиции подтвердил, что почта Пателя была взломана, и отметил, что опубликованные онлайн материалы, по всей видимости, являются подлинными", – добавляет СМИ.
РИА Новости направило запрос в минюст США по данной теме.
Хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
18 февраля, 06:06
 
ТехнологииМировая экономикаИРАНСША
 
 
