https://1prime.ru/20260327/khakery-868697268.html

Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters

Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters - 27.03.2026, ПРАЙМ

Хакеры взломали личную почту директора ФБР, сообщило Reuters

Якобы связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя, утверждает Рейтер со ссылкой на заявление хакеров и минюста США. | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T18:50+0300

2026-03-27T18:50+0300

2026-03-27T18:50+0300

НЬЮ-ЙОРК, 27 мар – ПРАЙМ. Якобы связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя, утверждает Рейтер со ссылкой на заявление хакеров и минюста США. "Хакеры, связанные с Ираном, публично заявили о взломе личного почтового ящика директора ФБР Кэша Пателя, опубликовав в интернете фотографии директора и другие документы", – говорится в сообщении. К взлому, отмечает Рейтер, причастна хакерская группа Handala Hack Team. "Представитель министерства юстиции подтвердил, что почта Пателя была взломана, и отметил, что опубликованные онлайн материалы, по всей видимости, являются подлинными", – добавляет СМИ. РИА Новости направило запрос в минюст США по данной теме.

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, иран, сша