https://1prime.ru/20260327/kitaj-868672094.html

Китай и США должны избегать недобросовестной конкуренции

Китай и США должны избегать недобросовестной конкуренции - 27.03.2026, ПРАЙМ

Китай и США должны избегать недобросовестной конкуренции

Китай и США должны укреплять взаимовыгодное сотрудничество и избегать недобросовестной конкуренции, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T05:31+0300

2026-03-27T05:31+0300

2026-03-27T05:31+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

сша

кнр

вто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868672094.jpg?1774578688

ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Китай и США должны укреплять взаимовыгодное сотрудничество и избегать недобросовестной конкуренции, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Встреча состоялась 26 марта в рамках 14-й министерской конференции ВТО в столице Камеруна Яунде. "Обе стороны должны совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые на саммите в Пусане и в ходе телефонных разговоров лидеров двух государств, надлежащим образом управлять взаимосвязью между конкуренцией и сотрудничеством, а также между прошлым и будущим", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции КНР. Она подчеркнул, что Китай и США "должны укреплять взаимовыгодное сотрудничество, избегать недобросовестной конкуренции, поддерживать тесное взаимодействие и вместе "смотреть вперед", чтобы способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений".

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, вто