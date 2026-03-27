Китай и США должны избегать недобросовестной конкуренции

Китай и США должны укреплять взаимовыгодное сотрудничество и избегать недобросовестной конкуренции, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с... | 27.03.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Китай и США должны укреплять взаимовыгодное сотрудничество и избегать недобросовестной конкуренции, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.
Встреча состоялась 26 марта в рамках 14-й министерской конференции ВТО в столице Камеруна Яунде.
"Обе стороны должны совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые на саммите в Пусане и в ходе телефонных разговоров лидеров двух государств, надлежащим образом управлять взаимосвязью между конкуренцией и сотрудничеством, а также между прошлым и будущим", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции КНР.
Она подчеркнул, что Китай и США "должны укреплять взаимовыгодное сотрудничество, избегать недобросовестной конкуренции, поддерживать тесное взаимодействие и вместе "смотреть вперед", чтобы способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений".
