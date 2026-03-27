Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай и ЕС договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям - 27.03.2026, ПРАЙМ
Китай и ЕС договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям
Китай и ЕС договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям - 27.03.2026, ПРАЙМ
Китай и ЕС договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям
Китай и Евросоюз договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям, сообщает в пятницу министерство коммерции КНР. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T15:14+0300
2026-03-27T15:14+0300
мировая экономика
китай
марош шефчович
ес
вто
ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Китай и Евросоюз договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям, сообщает в пятницу министерство коммерции КНР. Ведомство опубликовало заявление по итогам встречи министра коммерции КНР Ван Вэньтао с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем на полях 14-й министерской конференции ВТО в столице Камеруна Яунде. "Обе стороны договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям для проведения профессиональных дискуссий по вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что стороны также договорились продолжить диалог и обмены в рамках обновленного механизма диалога по экспортному контролю между ЕС и Китаем.
китай
мировая экономика, китай, марош шефчович, ес, вто
Мировая экономика, КИТАЙ, Марош Шефчович, ЕС, ВТО
15:14 27.03.2026
 
Китай и ЕС договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям

Китай и Евросоюз договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям

ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Китай и Евросоюз договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям, сообщает в пятницу министерство коммерции КНР.
Ведомство опубликовало заявление по итогам встречи министра коммерции КНР Ван Вэньтао с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем на полях 14-й министерской конференции ВТО в столице Камеруна Яунде.
"Обе стороны договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям для проведения профессиональных дискуссий по вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что стороны также договорились продолжить диалог и обмены в рамках обновленного механизма диалога по экспортному контролю между ЕС и Китаем.
Мировая экономикаКИТАЙМарош ШефчовичЕСВТО
 
 
