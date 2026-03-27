Китай и ЕС договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям

2026-03-27T15:14+0300

ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Китай и Евросоюз договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям, сообщает в пятницу министерство коммерции КНР. Ведомство опубликовало заявление по итогам встречи министра коммерции КНР Ван Вэньтао с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем на полях 14-й министерской конференции ВТО в столице Камеруна Яунде. "Обе стороны договорились создать рабочую группу по торговле и инвестициям для проведения профессиональных дискуссий по вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что стороны также договорились продолжить диалог и обмены в рамках обновленного механизма диалога по экспортному контролю между ЕС и Китаем.

