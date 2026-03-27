https://1prime.ru/20260327/kompaniya-868679767.html

Novartis покупает американскую биотехнологическую компанию Excellergy

2026-03-27T11:05+0300

бизнес

европа

калифорния

сша

novartis

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приобретает американского разработчика препаратов от аллергии Excellergy за сумму до 2 миллиардов долларов, сообщают компании в своих релизах. "Novartis сегодня объявила о заключении соглашения о приобретении Excellergy, Inc... Согласно условиям соглашения, Novartis выплатит до 2 миллиардов долларов в виде авансовых и промежуточных платежей за приобретение Excellergy", - сообщает в релизе швейцарская компания. Приобретение добавит в портфель Novartis препарат Exl-111, находящийся на первой фазе клинических испытаний. Завершение поглощения ожидается во втором полугодии текущего года при соблюдении необходимых условий. Novartis, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет 77 тысяч человек. Excellergy - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов от аллергии нового поколения, основана в 2021 году. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

