Novartis покупает американскую биотехнологическую компанию Excellergy - 27.03.2026, ПРАЙМ
Novartis покупает американскую биотехнологическую компанию Excellergy
Novartis покупает американскую биотехнологическую компанию Excellergy - 27.03.2026, ПРАЙМ
Novartis покупает американскую биотехнологическую компанию Excellergy
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приобретает американского разработчика препаратов от аллергии Excellergy за сумму до 2 миллиардов долларов,... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T11:05+0300
2026-03-27T11:05+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приобретает американского разработчика препаратов от аллергии Excellergy за сумму до 2 миллиардов долларов, сообщают компании в своих релизах. "Novartis сегодня объявила о заключении соглашения о приобретении Excellergy, Inc... Согласно условиям соглашения, Novartis выплатит до 2 миллиардов долларов в виде авансовых и промежуточных платежей за приобретение Excellergy", - сообщает в релизе швейцарская компания. Приобретение добавит в портфель Novartis препарат Exl-111, находящийся на первой фазе клинических испытаний. Завершение поглощения ожидается во втором полугодии текущего года при соблюдении необходимых условий. Novartis, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет 77 тысяч человек. Excellergy - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов от аллергии нового поколения, основана в 2021 году. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США.
бизнес, европа, калифорния, сша, novartis
Бизнес, ЕВРОПА, Калифорния, США, Novartis
11:05 27.03.2026
 
Novartis покупает американскую биотехнологическую компанию Excellergy

Novartis покупает американскую компанию Excellergy за 2 миллиарда долларов

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приобретает американского разработчика препаратов от аллергии Excellergy за сумму до 2 миллиардов долларов, сообщают компании в своих релизах.
"Novartis сегодня объявила о заключении соглашения о приобретении Excellergy, Inc... Согласно условиям соглашения, Novartis выплатит до 2 миллиардов долларов в виде авансовых и промежуточных платежей за приобретение Excellergy", - сообщает в релизе швейцарская компания.
Арбитражный суд Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
ОДК подала в суд на аргентинскую газотранспортную компанию
Вчера, 16:07
Приобретение добавит в портфель Novartis препарат Exl-111, находящийся на первой фазе клинических испытаний.
Завершение поглощения ожидается во втором полугодии текущего года при соблюдении необходимых условий.
Novartis, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет 77 тысяч человек.
Excellergy - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов от аллергии нового поколения, основана в 2021 году. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США.
логотип Henkel - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Henkel покупает Olaplex за 1,4 миллиарда долларов
Вчера, 17:01
 
БизнесЕВРОПАКалифорнияСШАNovartis
 
 
