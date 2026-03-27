Конгрессвумен провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260327/kongressvumen-868670820.html
Конгрессвумен провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы
Конгрессвумен провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы - 27.03.2026, ПРАЙМ
Конгрессвумен провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T03:42+0300
2026-03-27T03:54+0300
экономика
россия
сша
рф
москва
госдума
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868670820.jpg?1774572854
ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ. Видео опубликовала в соцсети Х журналистка издания Hill Лора Келли. На кадрах запечатлена российская делегация, осматривающая залы Капитолия. Некоторые российские депутаты делали фото. Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что делегация РФ сегодня планирует посетить конгресс США, где ожидает встречи с представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
сша
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, москва, госдума, конгресс сша
Экономика, РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Госдума, Конгресс США
03:42 27.03.2026 (обновлено: 03:54 27.03.2026)
 
Конгрессвумен провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы

Конгрессвумен Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ.
Видео опубликовала в соцсети Х журналистка издания Hill Лора Келли. На кадрах запечатлена российская делегация, осматривающая залы Капитолия. Некоторые российские депутаты делали фото.
Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что делегация РФ сегодня планирует посетить конгресс США, где ожидает встречи с представителями как Республиканской, так и Демократической партий.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАРФМОСКВАГосдумаКонгресс США
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала