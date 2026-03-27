Конгрессвумен провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ. | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T03:42+0300

ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ. Видео опубликовала в соцсети Х журналистка издания Hill Лора Келли. На кадрах запечатлена российская делегация, осматривающая залы Капитолия. Некоторые российские депутаты делали фото. Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что делегация РФ сегодня планирует посетить конгресс США, где ожидает встречи с представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.

