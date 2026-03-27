Кондитерская группа "Конти-Рус" повторно выставлена на торги

Торги по продаже кондитерской группы "Конти-Рус" с начальной стоимостью в 4,78 миллиарда рублей 25 марта не состоялись из-за отсутствия заявок, новые торги... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T12:58+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Торги по продаже кондитерской группы "Конти-Рус" с начальной стоимостью в 4,78 миллиарда рублей 25 марта не состоялись из-за отсутствия заявок, новые торги назначены на 24 апреля, заявки на них принимаются по 20 апреля, следует из опубликованного уведомления на ГИС "Торги". Стартовая цена сохраняется в размере 4,78 миллиарда рублей, шаг аукциона 5%. Цена отсечения составляет 2,39 миллиарда рублей. Указывается, что торги проходят в рамках приватизации государственного и муниципального имущества. Заявки на участие в торгах принимаются с 25 марта по 20 апреля, торги должны пройти 24 апреля, говорится в карточке лота. В начале марта Росимущество сообщало РИА Новости, что "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта с начальной стоимостью 4,78 миллиарда рублей. Ленинский районный суд Курска в 2023 году удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики "Конти-рус", финансово поддерживающей вооруженные формирования на Украине. Ответчиками по делу также проходили ряд украинских предпринимателей, в том числе один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов.

https://1prime.ru/20260318/eksport-868408007.html

https://1prime.ru/20260313/konfety-868279952.html

