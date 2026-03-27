Банк России объявил официальный курс валют на 28 марта - 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T17:48+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 17 копеек, до 11,7301 рубля, доллара - на 98,71 копейки, до 81,1443 рубля, евро - на 1,5791 рубля, до 93,4247 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

