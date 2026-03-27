"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta
"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta
бизнес
максим соколов
автоваз
рспп
Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, РСПП
"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta

"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta по цене около 40 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" весной 2026 года введет платную подписку на Lada Vesta, программа будет стоить около 40 тысяч рублей в месяц, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о планах ввести подписку на автомобили Lada.
Ранее в марте в компании рассказали РИА Новости, что просчитывают введение платной подписки на свои автомобили.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
