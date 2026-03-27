https://1prime.ru/20260327/lada-868676453.html

"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta

"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta - 27.03.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta

"АвтоВАЗ" весной 2026 года введет платную подписку на Lada Vesta, программа будет стоить около 40 тысяч рублей в месяц, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T08:42+0300

2026-03-27T08:42+0300

2026-03-27T08:42+0300

бизнес

максим соколов

автоваз

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868514951_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d8febdfab5b0ea528bce923991eeb055.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" весной 2026 года введет платную подписку на Lada Vesta, программа будет стоить около 40 тысяч рублей в месяц, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о планах ввести подписку на автомобили Lada. Ранее в марте в компании рассказали РИА Новости, что просчитывают введение платной подписки на свои автомобили. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим соколов, автоваз, рспп