https://1prime.ru/20260327/lada-868676453.html
"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta
2026-03-27T08:42+0300
бизнес
максим соколов
автоваз
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868514951_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d8febdfab5b0ea528bce923991eeb055.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" весной 2026 года введет платную подписку на Lada Vesta, программа будет стоить около 40 тысяч рублей в месяц, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о планах ввести подписку на автомобили Lada. Ранее в марте в компании рассказали РИА Новости, что просчитывают введение платной подписки на свои автомобили. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868514951_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f052c1943fe6c93f4bd1a2b0c7efa84f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
