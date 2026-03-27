Подписку на автомобили Lada планируют распространить на Largus и Granta - 27.03.2026, ПРАЙМ
Подписку на автомобили Lada планируют распространить на Largus и Granta
Подписку на автомобили Lada планируют распространить на Largus и Granta - 27.03.2026, ПРАЙМ
Подписку на автомобили Lada планируют распространить на Largus и Granta
Подписку на автомобили Lada планируется распространить, помимо модели Vesta, на Largus и Granta, программа будет доступна в том числе водителям такси, рассказал | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T09:02+0300
2026-03-27T09:02+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Подписку на автомобили Lada планируется распространить, помимо модели Vesta, на Largus и Granta, программа будет доступна в том числе водителям такси, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Последовательно распространим ее (программу подписки на автомобили - ред.) и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, - она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о планах ввести подписку на автомобили Lada. Первым автомобилем Lada, который будет доступен по подписке, станет Vesta, программа будет запущена весной 2026 года. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
бизнес, россия, максим соколов, рспп, автоваз, lada niva legend, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, РСПП, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada Vision 4x4
09:02 27.03.2026
 
Подписку на автомобили Lada планируют распространить на Largus и Granta

"АвтоВАЗ": подписку на автомобили Lada планируют распространить на Largus и Granta

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Подписку на автомобили Lada планируется распространить, помимо модели Vesta, на Largus и Granta, программа будет доступна в том числе водителям такси, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Последовательно распространим ее (программу подписки на автомобили - ред.) и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, - она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о планах ввести подписку на автомобили Lada.
Первым автомобилем Lada, который будет доступен по подписке, станет Vesta, программа будет запущена весной 2026 года.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
БизнесРОССИЯМаксим СоколовРСППАвтоВАЗLada Niva LegendLada Vision 4x4
 
 
