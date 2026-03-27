Подписку на автомобили Lada планируют распространить на Largus и Granta
2026-03-27T09:02+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Подписку на автомобили Lada планируется распространить, помимо модели Vesta, на Largus и Granta, программа будет доступна в том числе водителям такси, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Последовательно распространим ее (программу подписки на автомобили - ред.) и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, - она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о планах ввести подписку на автомобили Lada. Первым автомобилем Lada, который будет доступен по подписке, станет Vesta, программа будет запущена весной 2026 года. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
