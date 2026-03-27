Lamborghini продолжает поставки машины в страны Ближнего Востока

РИМ, 27 мар – ПРАЙМ. Итальянский автопроизводитель Lamborghini продолжает поставки машины в страны Ближнего Востока, но использует альтернативный маршрут, сообщил РИА Новости представитель Lamborghini. "Мы не прекращали отгрузки, но используем южный маршрут вдоль побережья Африки", - рассказал собеседник агентства. По его словам, изменение увеличивает сроки поставок на несколько дней, но для покупателей эти задержки не так важны, учитывая, что заказы на свои автомобили они разместили полтора года назад. Представитель Maserati в четверг сообщил РИА Новости, что автопроизводитель приостановил отгрузку автомобилей в страны Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана. Ferrari на прошлой неделе сообщил, что временно приостановил часть поставок машин заказчикам в регион Ближнего Востока. По словам представителя автопроизводителя, они продолжают осуществлять перевозки по воздуху. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.

