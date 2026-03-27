"Росатом" планирует разработать программу по урану для атомной энергетики

2026-03-27T15:37+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Росатом" планирует в 2026 году разработать национальную программу по обеспечению ураном атомной энергетики будущего, сообщил глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" планирует разработать национальную программу по урану в 2026 году. Национальная программа по урану должна в первую очередь обеспечивать интересы для себя любимых, а во вторую - работать на интересы глобального рынка, на котором мы должны сохранить свое присутствие", - сказал Лихачев отраслевому изданию "Страна Росатом". "Росатом" создал у себя "урановый совет" - комитет по ядерному топливному циклу, который займется решением вопросов гарантированного и эффективного обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, в том числе проектов АЭС за рубежом, сообщил Лихачев ранее.
Лихачев: "Росатом" планирует разработать нацпрограмму по урану для атомной энергетики
