https://1prime.ru/20260327/likhachev-868687793.html

"Росатом" планирует разработать программу по урану для атомной энергетики

"Росатом" планирует разработать программу по урану для атомной энергетики - 27.03.2026, ПРАЙМ

"Росатом" планирует разработать программу по урану для атомной энергетики

"Росатом" планирует в 2026 году разработать национальную программу по обеспечению ураном атомной энергетики будущего, сообщил глава атомной госкорпорации... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T15:37+0300

2026-03-27T15:37+0300

2026-03-27T15:37+0300

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Росатом" планирует в 2026 году разработать национальную программу по обеспечению ураном атомной энергетики будущего, сообщил глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" планирует разработать национальную программу по урану в 2026 году. Национальная программа по урану должна в первую очередь обеспечивать интересы для себя любимых, а во вторую - работать на интересы глобального рынка, на котором мы должны сохранить свое присутствие", - сказал Лихачев отраслевому изданию "Страна Росатом". "Росатом" создал у себя "урановый совет" - комитет по ядерному топливному циклу, который займется решением вопросов гарантированного и эффективного обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, в том числе проектов АЭС за рубежом, сообщил Лихачев ранее.

https://1prime.ru/20260324/rosatom-868595414.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, росатом