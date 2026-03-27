В Mains рассказали, какие риски не покрываются туристической страховкой

В Mains рассказали, какие риски не покрываются туристической страховкой - 27.03.2026, ПРАЙМ

В Mains рассказали, какие риски не покрываются туристической страховкой

Ранения и травмы, полученные в результате военных действий или терактов, а также риски невыезда из-за начала боевых действий в стране не покрываются... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T05:46+0300

2026-03-27T05:46+0300

2026-03-27T05:46+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Ранения и травмы, полученные в результате военных действий или терактов, а также риски невыезда из-за начала боевых действий в стране не покрываются туристической страховкой, россиянам необходимо знать об этом при планировании отдыха за рубежом, рассказала РИА Новости директор по личному страхованию страхового брокера Mains Галина Леонова. "Мы призываем путешественников быть предельно внимательными: военные риски и акты терроризма в правилах страхования всех крупных игроков рынка относятся к исключениям. Это значит, что даже медицинская помощь в результате ранения по туристическому полису не предоставляется", - сказала Леонова. "Это же правило относится к невыезду из-за начала боевых действий. Данный риск не является страховым случаем для компенсации. Чтение правил страхования перед выездом - базовая необходимость для обеспечения собственной безопасности", - подчеркнула она. В страховом брокере отметили, что, несмотря на нестабильности в мире, интерес россиян к путешествиям в 2026 году остается высоким. По данным проведенного компанией исследования, с которым ознакомилось РИА Новости, главными источниками тревоги для российских путешественников остаются не геополитические факторы, а бытовые риски. "Чаще всего россияне опасаются потери багажа (28,5%), роста цен и непредвиденных расходов (27,4%) и проблем со здоровьем (27,2%)", - говорится в документе. При этом, согласно исследованию, военные действия в стране пребывания беспокоят только 21,3% российских путешественников, а закрытие границ - 21,6%. "При этом уровень страховой культуры остается неоднородным: только 24,1% всегда оформляют туристическую страховку, тогда как 26,6% не делают этого никогда. Наиболее популярным видом страхования остается медицинский полис (52,2%), значительно реже оформляются страховки багажа (36,8%) и отмены поездки (16,9%)", – отмечается в документе. В вопросах защиты во время отпуска россияне чаще всего рассчитывают на государство (27,8%). В случае отмены поездки из-за военного конфликта 24,5% рассчитывали бы вернуть деньги через страховую компанию, однако 26,9% затруднились ответить, а 9,5% готовы смириться с потерями.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество