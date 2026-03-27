https://1prime.ru/20260327/med-868679100.html

Мировое производство рафинированной меди в январе выросло

2026-03-27T10:41+0300

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в январе 2026 года выросло примерно на 1%, до 2,426 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди в январе 2026 года выросло примерно на 1%, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) сократилось на 1,4%, а вторичное производство (из лома) увеличилось на 11%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за первый месяц текущего года составило 2,426 миллиона тонн против 2,409 миллиона тонн за аналогичный прошлогодний период. Показатель производства рафинированной меди по итогам 2025 года был пересмотрен в сторону незначительного уменьшения - до 28,528 миллиона тонн с 28,54 миллиона тонн, представленных в февральском релизе. Глобальное видимое потребление рафинированной меди в январе выросло примерно на 2,5% - до 2,409 миллиона тонн. Показатель по мировому потреблению за 2025 год был также пересмотрен, но в сторону увеличения - до 28,164 миллиона тонн против 28,16 миллиона тонн, указанных в таблице месяцем ранее. Таким образом, рынок красного металла по итогам первого месяца 2026 года демонстрирует профицит в размере около 17 тысяч тонн, следует из данных таблицы. Уровень профицита за прошлый год был пересмотрен в сторону увеличения, до 363 тысяч тонн вместо 360 тысяч тонн, представленных в февральском релизе. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 2,2% - до 1,919 миллиона тонн. Показатель мировой добычи красного металла по итогам 2025 года уменьшен и составил 23,119 миллиона тонн против 23,125 миллиона тонн, указанных в февральской таблице. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился в январе до 78,6% с 81,3% в аналогичном периоде годом ранее, а мощностей по добыче – до 76,8% с 77,9%. Показатель уровня загрузки мощностей по переработке за 2025 год был пересмотрен и составил 80% против 81,7%, а мощностей по добыче - 80,2% вместо 80,1%, представленных в релизе за прошлый месяц. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

