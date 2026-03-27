Мировое производство рафинированной меди в январе выросло - 27.03.2026, ПРАЙМ
Мировое производство рафинированной меди в январе 2026 года выросло примерно на 1%, до 2,426 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной... | 27.03.2026, ПРАЙМ
промышленность
10:41 27.03.2026
 
Мировое производство рафинированной меди в январе выросло

ICSG: производство рафинированной меди в январе выросло на 1%, до 2,426 миллиона тонн

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в январе 2026 года выросло примерно на 1%, до 2,426 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG).
"Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди в январе 2026 года выросло примерно на 1%, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) сократилось на 1,4%, а вторичное производство (из лома) увеличилось на 11%", - сказано в сообщении.
Стенд компании Росгеология - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
"Росгеология" оценила прогнозные ресурсы меди на участке недр на Чукотке
Вчера, 09:56
Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за первый месяц текущего года составило 2,426 миллиона тонн против 2,409 миллиона тонн за аналогичный прошлогодний период. Показатель производства рафинированной меди по итогам 2025 года был пересмотрен в сторону незначительного уменьшения - до 28,528 миллиона тонн с 28,54 миллиона тонн, представленных в февральском релизе.
Глобальное видимое потребление рафинированной меди в январе выросло примерно на 2,5% - до 2,409 миллиона тонн. Показатель по мировому потреблению за 2025 год был также пересмотрен, но в сторону увеличения - до 28,164 миллиона тонн против 28,16 миллиона тонн, указанных в таблице месяцем ранее.
Таким образом, рынок красного металла по итогам первого месяца 2026 года демонстрирует профицит в размере около 17 тысяч тонн, следует из данных таблицы. Уровень профицита за прошлый год был пересмотрен в сторону увеличения, до 363 тысяч тонн вместо 360 тысяч тонн, представленных в февральском релизе.
При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 2,2% - до 1,919 миллиона тонн. Показатель мировой добычи красного металла по итогам 2025 года уменьшен и составил 23,119 миллиона тонн против 23,125 миллиона тонн, указанных в февральской таблице.
Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился в январе до 78,6% с 81,3% в аналогичном периоде годом ранее, а мощностей по добыче – до 76,8% с 77,9%. Показатель уровня загрузки мощностей по переработке за 2025 год был пересмотрен и составил 80% против 81,7%, а мощностей по добыче - 80,2% вместо 80,1%, представленных в релизе за прошлый месяц.
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
Кристаллы природной меди - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
ICSG спрогнозировал рост мировых мощностей по добыче меди в 2026-2030 годах
24 марта, 17:02
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
