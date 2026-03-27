Минфин США начал финансирование оборонного сектора Украины - 27.03.2026, ПРАЙМ
Минфин США начал финансирование оборонного сектора Украины
Минфин США начал финансирование оборонного сектора Украины - 27.03.2026, ПРАЙМ
Минфин США начал финансирование оборонного сектора Украины
Минфин США объявил о начале финансирования украинского оборонного сектора через совместный американо-украинский фонд по реконструкции Украины (URIF), выбрав в... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T02:45+0300
2026-03-27T02:45+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
киев
минфин сша
минфин
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Минфин США, Минфин
02:45 27.03.2026
 
Минфин США начал финансирование оборонного сектора Украины

Минфин США объявил о начале финансирования украинского оборонного сектора

ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Минфин США объявил о начале финансирования украинского оборонного сектора через совместный американо-украинский фонд по реконструкции Украины (URIF), выбрав в качестве первого получателя инвестиций компанию Sine Engineering для расширения выпуска современных дронов в стране.
"URIF сегодня объявил о том, что он одобрил свою первую инвестицию, направленную на укрепление безопасности Украины, поддержку сектора, который станет краеугольным камнем послевоенной экономики страны, и расширение доступа США и союзников к испытанным в полевых условиях передовым технологиям", - говорится в пресс-релизе минфина.
"Объединенный американо-украинский совет директоров одобрил прямые инвестиции в акционерный капитал компании Sine Engineering, занимающейся перспективными технологиями", - отмечается в релизе.
Минфин США сообщал в апреле об учреждении совместного американо-украинского инвестиционного фонда по реконструкции страны. Создание данной структуры является частью более масштабных договоренностей между двумя государствами, касающихся сферы критически важных полезных ископаемых.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАКиевМинфин СШАМинфин
 
 
