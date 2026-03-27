Минфин США начал финансирование оборонного сектора Украины

2026-03-27T02:45+0300

ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Минфин США объявил о начале финансирования украинского оборонного сектора через совместный американо-украинский фонд по реконструкции Украины (URIF), выбрав в качестве первого получателя инвестиций компанию Sine Engineering для расширения выпуска современных дронов в стране. "URIF сегодня объявил о том, что он одобрил свою первую инвестицию, направленную на укрепление безопасности Украины, поддержку сектора, который станет краеугольным камнем послевоенной экономики страны, и расширение доступа США и союзников к испытанным в полевых условиях передовым технологиям", - говорится в пресс-релизе минфина. "Объединенный американо-украинский совет директоров одобрил прямые инвестиции в акционерный капитал компании Sine Engineering, занимающейся перспективными технологиями", - отмечается в релизе. Минфин США сообщал в апреле об учреждении совместного американо-украинского инвестиционного фонда по реконструкции страны. Создание данной структуры является частью более масштабных договоренностей между двумя государствами, касающихся сферы критически важных полезных ископаемых. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.

мировая экономика, сша, украина, киев, минфин сша, минфин