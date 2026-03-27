Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/minpromtorg-868685262.html
В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами
В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами - 27.03.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами
Закрепление полномочий по государственному контролю за промышленной продукцией, включая стройматериалы, за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T14:01+0300
2026-03-27T14:01+0300
промышленность
россия
рф
росстандарт
минпромторг
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_465f391d8b964b4a9ce5039aa42f5911.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Закрепление полномочий по государственному контролю за промышленной продукцией, включая стройматериалы, за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель надзора, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение эффективности контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, в целях борьбы с контрафактом. Законопроект устанавливает с 1 сентября 2026 года новый вид федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. "Закрепление полномочий по государственному контролю за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель надзора, опирающуюся на уже доказавшие свою результативность практики. Рассчитываем, что реализация предлагаемых мер станет важным шагом в повышении качества и безопасности промышленной продукции на отечественном рынке", - сказал Абраменков, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга РФ. По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, принятие законопроекта позволит исключить нахождение в обороте промышленной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Кроме того, это позволит обеспечить добросовестную конкуренцию за счёт вытеснения контрафактной и фальсифицированной продукции. Результативность надзорной деятельности Росстандарта подтверждена на практике, добавили в Минпромторге РФ. Так, с помощью госконтроля доля некачественного автомобильного топлива снизилась с 20% в 2016 году до менее чем 4% в 2024-2025 годах. Кроме того, в рамках проводимого по решению правительства эксперимента по контролю за строительными материалами с рынка было изъято более 26,5 тысяч тонн небезопасного цемента, 9,5 тысяч тонн строительных смесей и порядка 800 километров кабельной продукции. Перечень приоритетных групп продукции сформирован Минпромторгом совместно с Росстандартом и Минэкономразвития. Он включает цемент, строительные смеси и растворы, радиаторы отопления и отопительные конвекторы, строительные изделия из бетона, трубы и детали трубопроводов из термопластов, оборудование для детских игровых площадок и покрытие для них, сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним, аттракционы и другую продукцию.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_09509765850270719c298bdc363f34a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, росстандарт, минпромторг, госдума
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Росстандарт, Минпромторг, Госдума
14:01 27.03.2026
 
В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами

Минпромторг поддержал закрепление за Росстандартом госконтроля за стройматериалами

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Закрепление полномочий по государственному контролю за промышленной продукцией, включая стройматериалы, за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель надзора, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение эффективности контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, в целях борьбы с контрафактом. Законопроект устанавливает с 1 сентября 2026 года новый вид федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции.
"Закрепление полномочий по государственному контролю за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель надзора, опирающуюся на уже доказавшие свою результативность практики. Рассчитываем, что реализация предлагаемых мер станет важным шагом в повышении качества и безопасности промышленной продукции на отечественном рынке", - сказал Абраменков, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга РФ.
По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, принятие законопроекта позволит исключить нахождение в обороте промышленной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Кроме того, это позволит обеспечить добросовестную конкуренцию за счёт вытеснения контрафактной и фальсифицированной продукции.
Результативность надзорной деятельности Росстандарта подтверждена на практике, добавили в Минпромторге РФ. Так, с помощью госконтроля доля некачественного автомобильного топлива снизилась с 20% в 2016 году до менее чем 4% в 2024-2025 годах. Кроме того, в рамках проводимого по решению правительства эксперимента по контролю за строительными материалами с рынка было изъято более 26,5 тысяч тонн небезопасного цемента, 9,5 тысяч тонн строительных смесей и порядка 800 километров кабельной продукции.
Перечень приоритетных групп продукции сформирован Минпромторгом совместно с Росстандартом и Минэкономразвития. Он включает цемент, строительные смеси и растворы, радиаторы отопления и отопительные конвекторы, строительные изделия из бетона, трубы и детали трубопроводов из термопластов, оборудование для детских игровых площадок и покрытие для них, сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним, аттракционы и другую продукцию.
ПромышленностьРОССИЯРФРосстандартМинпромторгГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала