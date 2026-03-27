В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами

В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами - 27.03.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о госконтроле за стройматериалами

Закрепление полномочий по государственному контролю за промышленной продукцией, включая стройматериалы, за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T14:01+0300

2026-03-27T14:01+0300

2026-03-27T14:01+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Закрепление полномочий по государственному контролю за промышленной продукцией, включая стройматериалы, за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель надзора, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение эффективности контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, в целях борьбы с контрафактом. Законопроект устанавливает с 1 сентября 2026 года новый вид федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. "Закрепление полномочий по государственному контролю за Росстандартом позволит выстроить эффективную модель надзора, опирающуюся на уже доказавшие свою результативность практики. Рассчитываем, что реализация предлагаемых мер станет важным шагом в повышении качества и безопасности промышленной продукции на отечественном рынке", - сказал Абраменков, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга РФ. По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, принятие законопроекта позволит исключить нахождение в обороте промышленной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Кроме того, это позволит обеспечить добросовестную конкуренцию за счёт вытеснения контрафактной и фальсифицированной продукции. Результативность надзорной деятельности Росстандарта подтверждена на практике, добавили в Минпромторге РФ. Так, с помощью госконтроля доля некачественного автомобильного топлива снизилась с 20% в 2016 году до менее чем 4% в 2024-2025 годах. Кроме того, в рамках проводимого по решению правительства эксперимента по контролю за строительными материалами с рынка было изъято более 26,5 тысяч тонн небезопасного цемента, 9,5 тысяч тонн строительных смесей и порядка 800 километров кабельной продукции. Перечень приоритетных групп продукции сформирован Минпромторгом совместно с Росстандартом и Минэкономразвития. Он включает цемент, строительные смеси и растворы, радиаторы отопления и отопительные конвекторы, строительные изделия из бетона, трубы и детали трубопроводов из термопластов, оборудование для детских игровых площадок и покрытие для них, сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним, аттракционы и другую продукцию.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф, росстандарт, минпромторг, госдума