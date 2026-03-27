Минтранс разработал систему оценки грузовых судов водного транспорта

2026-03-27T11:12+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минтранс разработал систему оценки грузовых морских и речных судов, она затронет перевозчиков неопасных грузов, например контейнеры или стройматериалы, сообщает ведомство. Соответствующий проект постановления размещен на сайте проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение. "Минтранс разработал систему оценки грузовых морских и речных судов. Нововведение коснется перевозчиков грузов, которые по своим физико-химическим характеристикам не являются опасными, например, стройматериалы, металлоизделия, контейнеры", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что теперь к каждому судну будет применяться бальная система оценки риска. Система учитывает параметры судна, историю инцидентов, а также серьезность возможных последствий, если на судне нарушены обязательные требования безопасности судоходства и мореплавания. "Такие перевозки являются массовыми, поэтому требуют соблюдения технических регламентов безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта. Новый проект постановления позволит обеспечить единый, прозрачный подход к оценке возможных рисков в рамках деятельности на внутренних водных путях", - добавили в Минтрансе. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, к значительной категории риска относятся судно и деятельность по его эксплуатации при начислении суммы баллов более 60, к средней категории риска - в пределах от 41 до 60 баллов, а менее 40 баллов - к низкой категории риска.

https://1prime.ru/20260326/perevozki-868636448.html

https://1prime.ru/20260320/konteynery-868495981.html

