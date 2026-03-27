В Минцифры посчитали, сколько россиян пользуется цифровым профилем
Россияне получают государственные, банковские или страховые услуги онлайн в цифровом профиле, такой технологией с момента запуска уже воспользовались 73,5... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T14:21+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россияне получают государственные, банковские или страховые услуги онлайн в цифровом профиле, такой технологией с момента запуска уже воспользовались 73,5 миллиона человек и 230 организаций, сообщили в Минцифры РФ. "Каждый второй россиянин пользуется цифровым профилем на Госуслугах. Получать государственные, банковские или страховые услуги онлайн... Для этого есть цифровой профиль - технология, которая позволяет гражданам и юрлицам делиться достоверными сведениями о себе с ведомствами и коммерческими компаниями для получения услуг. Ею воспользовались уже 73,5 миллиона человек и 230 организаций", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве посчитали, сколько было выдано согласий на обработку данных: около 210 миллионов - физическим лицам и 50 тысяч - юридическим лицам. Также были выделены коммерческие сервисы, которыми физлица пользовались чаще всего. Среди них отправка заявлений в банк, оформление анкеты клиента, формирование финансовых и нефинансовых предложений для участия в программах лояльности, а также получение кредитного отчета и предоставление услуг финансовых платформ. "Строго соблюдаются правила защиты персональных данных - доступ возможен только с согласия владельца профиля и лишь к тем сведениям, которые необходимы для конкретной операции", - подчеркнули там.
Минцифры: 73,5 миллиона россиян пользуются цифровым профилем на "Госуслугах"
