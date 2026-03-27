В Минцифры посчитали, сколько россиян пользуется цифровым профилем - 27.03.2026, ПРАЙМ
В Минцифры посчитали, сколько россиян пользуется цифровым профилем
14:21 27.03.2026
 
В Минцифры посчитали, сколько россиян пользуется цифровым профилем

Минцифры: 73,5 миллиона россиян пользуются цифровым профилем на "Госуслугах"

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россияне получают государственные, банковские или страховые услуги онлайн в цифровом профиле, такой технологией с момента запуска уже воспользовались 73,5 миллиона человек и 230 организаций, сообщили в Минцифры РФ.
"Каждый второй россиянин пользуется цифровым профилем на Госуслугах. Получать государственные, банковские или страховые услуги онлайн... Для этого есть цифровой профиль - технология, которая позволяет гражданам и юрлицам делиться достоверными сведениями о себе с ведомствами и коммерческими компаниями для получения услуг. Ею воспользовались уже 73,5 миллиона человек и 230 организаций", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве посчитали, сколько было выдано согласий на обработку данных: около 210 миллионов - физическим лицам и 50 тысяч - юридическим лицам.
Также были выделены коммерческие сервисы, которыми физлица пользовались чаще всего. Среди них отправка заявлений в банк, оформление анкеты клиента, формирование финансовых и нефинансовых предложений для участия в программах лояльности, а также получение кредитного отчета и предоставление услуг финансовых платформ.
"Строго соблюдаются правила защиты персональных данных - доступ возможен только с согласия владельца профиля и лишь к тем сведениям, которые необходимы для конкретной операции", - подчеркнули там.
