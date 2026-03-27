Мишустин назвал драйверы роста ВВП ЕАЭС в 2025 году

2026-03-27T09:16+0300

ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Драйверами роста ВВП Евразийского экономического союза в 2025 году стали промышленность, строительство и сельское хозяйство, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, усиливающуюся турбулентность на глобальных рынках, по итогам прошлого года ВВП Союза увеличился на 1,7%. Это по-прежнему выше, чем в Евросоюзе. Драйверами роста стали промышленность, строительство, розница и сельское хозяйство", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в широком составе. По его словам, внешнеэкономические связи союза расширяются, в частности Российский экспортный центр (РЭЦ) оказывает помощь компаниям России в укреплении кооперации со странами "пятерки". "Благодаря поддержке (РЭЦ - ред.) выросли поставки высокотехнологичной продукции. Что способствует формированию нового качества торговли на рынке союза", - добавил премьер.

https://1prime.ru/20260327/mishustin-868676920.html

https://1prime.ru/20260314/mishustin--868304777.html

