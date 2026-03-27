Интерес стран к взаимодействию с ЕАЭС будет расти, заявил Мишустин

Интерес стран к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом будет расти, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского...

2026-03-27T09:23+0300

ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Интерес стран к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом будет расти, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе в Шымкенте. "В числе значимых приоритетов Союза – развитие сотрудничества на внешнем контуре. Прошлый год в этом плане был продуктивным. Заключены соответствующие соглашения о свободной торговле с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Уверен, что интерес к взаимодействию с Союзом будет расти. И важно продолжить выстраивание взаимовыгодных и равноправных партнерств с дружественными государствами, которые настроены на конструктивную работу", - сказал Мишустин. Он напомнил, что в конце 2025 года была утверждена "дорожная карта" по реализации декларации "Евразийский экономический путь". "Перед нашими правительствами стоят задачи – обеспечить ее практическое выполнение. Это откроет еще больше возможностей для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни всех граждан стран Союза", - добавил Мишустин.

