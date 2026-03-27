Мишустин рассказал о производстве базовых станций 4G и 5G в России
2026-03-27T11:34+0300
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Россия наладила производство базовых станций 4G и 5G, ведется их установка в сетях ведущих телеком-операторов страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом с 25 по 27 марта. "В России налажено производство базовых станций четвертого и пятого поколений. К концу прошлого (2025 - ред.) года произведено 4 тысячи. Ведется их установка в сетях наших ведущих телеком-операторов", - сказал Мишустин на форуме Digital Qazaqstan 2026.
