https://1prime.ru/20260327/mishustin-868681561.html
Мишустин: Россия готова делиться наработками в ИТ-сфере со странами ЕАЭС
2026-03-27T11:48+0300
россия
казахстан
рф
михаил мишустин
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Россия готова делиться самыми современными наработками в ИТ-сфере со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Все такие решения могут стать основой и для цифровой трансформации отраслей экономик государств Евразийского экономического союза. Конечно, я всегда это говорю, в том числе выступая здесь, на этом уважаемом форуме, что Россия готова делиться самыми современными наработками с нашими соседями", - сказал Мишустин на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026. Мишустин работает в Казахстане 25-27 марта. Ранее он провел встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым, принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
