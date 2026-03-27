Мишустин: Россия готова делиться наработками в ИТ-сфере со странами ЕАЭС - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/mishustin-868681561.html
Мишустин: Россия готова делиться наработками в ИТ-сфере со странами ЕАЭС
2026-03-27T11:48+0300
2026-03-27T11:48+0300
россия
казахстан
рф
михаил мишустин
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
https://1prime.ru/20260327/mishustin-868677045.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, рф, михаил мишустин, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Михаил Мишустин, Касым-Жомарт Токаев
11:48 27.03.2026
 
Мишустин: Россия готова делиться наработками в ИТ-сфере со странами ЕАЭС

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Россия готова делиться самыми современными наработками в ИТ-сфере со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все такие решения могут стать основой и для цифровой трансформации отраслей экономик государств Евразийского экономического союза. Конечно, я всегда это говорю, в том числе выступая здесь, на этом уважаемом форуме, что Россия готова делиться самыми современными наработками с нашими соседями", - сказал Мишустин на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026.
Мишустин работает в Казахстане 25-27 марта. Ранее он провел встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым, принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе.
РОССИЯКАЗАХСТАНРФМихаил МишустинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала