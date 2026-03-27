Правительство Молдавии попросило подготовиться к отключениям электроэнергии - 27.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Правительство Молдавии попросило подготовиться к отключениям электроэнергии
Правительство Молдавии попросило подготовиться к отключениям электроэнергии - 27.03.2026, ПРАЙМ
Правительство Молдавии попросило подготовиться к отключениям электроэнергии
Правительство Молдавии предупредило, что уже вечером в пятницу в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии из-за ее нехватки в условиях кризиса. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T10:19+0300
2026-03-27T10:19+0300
энергетика
мировая экономика
молдавия
украина
европа
energocom
КИШИНЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство Молдавии предупредило, что уже вечером в пятницу в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии из-за ее нехватки в условиях кризиса. Парламент Молдавии на внеочередном заседании во вторник ввел в республике режим чрезвычайного положения в сфере энергетики сроком на 60 дней. Ранее Молдавия уже находилась в режиме чрезвычайного положения в энергетике практически непрерывно с 2022 по 2024 год на фоне регионального энергетического кризиса. "Согласно данным, предоставленным компанией Energocom, в пятницу, 27 марта 2026 года, зафиксирован значительный дефицит электроэнергии в часы пик (18.00-22.00), вызванный недостаточностью имеющихся импортных мощностей. В этих условиях существует реальный риск применения временных отключений для поддержания баланса электроэнергетической системы", - говорится в сообщении кабмина. В этих условиях власти просят жителей страны сократить потребление энергии. Также правительство рекомендует провести подготовку к возможным временным отключениям электроэнергии, которая включает в себя обеспечение альтернативных источников освещения, зарядку мобильных устройств и отказ от использования электрооборудования и лифтов в таких опасных условиях. Режим ЧП наделяет Комиссию по чрезвычайным ситуациям правом в ручном режиме распределять финансовые средства и вводить лимиты потребления. Власти объясняют спешку выходом из строя магистральной линии Исакча - Вулканешты, которая обеспечивала основной импорт из Европы. Магистраль 400 кВ Исакча - Вулканешты была повреждена 24 марта на территории Украины. В минэнерго уточнили, что страна вынуждена увеличить поставки электроэнергии из Румынии и с Украины, граждан просят расходовать электроэнергию рационально.
https://1prime.ru/20260327/eks-premer-868673254.html
https://1prime.ru/20260326/moldaviya-868661578.html
молдавия
украина
европа
мировая экономика, молдавия, украина, европа, energocom
Энергетика, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Energocom
10:19 27.03.2026
 
Правительство Молдавии попросило подготовиться к отключениям электроэнергии

Правительство Молдавии предупредило о возможных массовых отключениях электроэнергии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
КИШИНЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство Молдавии предупредило, что уже вечером в пятницу в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии из-за ее нехватки в условиях кризиса.
Парламент Молдавии на внеочередном заседании во вторник ввел в республике режим чрезвычайного положения в сфере энергетики сроком на 60 дней. Ранее Молдавия уже находилась в режиме чрезвычайного положения в энергетике практически непрерывно с 2022 по 2024 год на фоне регионального энергетического кризиса.
Экс-премьер Молдавии допустил досрочные выборы в республике
07:14
"Согласно данным, предоставленным компанией Energocom, в пятницу, 27 марта 2026 года, зафиксирован значительный дефицит электроэнергии в часы пик (18.00-22.00), вызванный недостаточностью имеющихся импортных мощностей. В этих условиях существует реальный риск применения временных отключений для поддержания баланса электроэнергетической системы", - говорится в сообщении кабмина.
В этих условиях власти просят жителей страны сократить потребление энергии. Также правительство рекомендует провести подготовку к возможным временным отключениям электроэнергии, которая включает в себя обеспечение альтернативных источников освещения, зарядку мобильных устройств и отказ от использования электрооборудования и лифтов в таких опасных условиях.
Режим ЧП наделяет Комиссию по чрезвычайным ситуациям правом в ручном режиме распределять финансовые средства и вводить лимиты потребления. Власти объясняют спешку выходом из строя магистральной линии Исакча - Вулканешты, которая обеспечивала основной импорт из Европы.
Магистраль 400 кВ Исакча - Вулканешты была повреждена 24 марта на территории Украины. В минэнерго уточнили, что страна вынуждена увеличить поставки электроэнергии из Румынии и с Украины, граждан просят расходовать электроэнергию рационально.
Молдавия разрешила "Лукойлу" вернуться на рынок из-за энергокризиса
Вчера, 20:48
 
ЭнергетикаМировая экономикаМОЛДАВИЯУКРАИНАЕВРОПАEnergocom
 
 
