https://1prime.ru/20260327/moshennik-868678138.html
В МВД напомнили главные правила защиты от мошенников
Прекратить разговор при звонке от неизвестных, не переводить деньги на счета третьих лиц и не при каких условиях не диктовать коды из СМС - главные правила,...
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Прекратить разговор при звонке от неизвестных, не переводить деньги на счета третьих лиц и не при каких условиях не диктовать коды из СМС - главные правила, чтобы защититься от мошенников, напомнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Срочно меняем ваш электронный медицинский полис", "на вас оформляется кредит", "планируете продлевать договор на вашу сим-карту", "надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации"... Все эти "арии мошенников" - повод просто положить трубку и прекратить разговор!" - написала Волк в своем канале на платформе Max. Она отметила, что необходимо запомнить главные правила - кем бы ни представлялся незнакомец по телефону, например, сотрудником поликлиники, социального фонда, банка, правоохранительных органов или Госуслуг, нужно положить трубку. "Не переводите свои деньги на счета третьих лиц, на так называемые "безопасные счета" - их не существует. Сохраните свои сбережения!" - добавила официальный представитель МВД РФ. Кроме того, нельзя ни при каких условиях диктовать коды из СМС, какими бы безобидными и логичными они ни казались, подчеркнула Волк. "Каждый код - это открытие доступа аферистам в вашу жизнь", - заключила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МВД: не переводите деньги на счета третьих лиц, не диктуйте коды из СМС
.
.
