Движение поездов на МЦК изменится с 29 марта по 16 апреля - 27.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260327/mtsk-868700366.html
Движение поездов на МЦК изменится с 29 марта по 16 апреля
Движение поездов на МЦК изменится с 29 марта по 16 апреля - 27.03.2026, ПРАЙМ
Движение поездов на МЦК изменится с 29 марта по 16 апреля
Режим работы Московского центрального кольца изменится с 29 марта по 16 апреля, поезда обоих направлений будут следовать с увеличенными интервалами после 23.00... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T21:53+0300
2026-03-27T21:53+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Режим работы Московского центрального кольца изменится с 29 марта по 16 апреля, поезда обоих направлений будут следовать с увеличенными интервалами после 23.00 мск, сообщили в департаменте транспорта столицы. "С 29 марта по 16 апреля... изменится режим работы Московского центрального кольца. После 23.00 мск поезда обоих направлений будут следовать с увеличенными интервалами: от "Андроновки" до "Автозаводской" — до 32 минут; от "Автозаводской" до "Балтийской" — до 20 минут; от "Балтийской" до "Андроновки" — до 16 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что в ночь с 11 на 12 апреля интервалы увеличены не будут. После 23.40 мск до 05.40 мск на станциях "Нижегородская", "Новохохловская", "Угрешская" и "Дубровка" поезда в обе стороны будут ходить по пути "против часовой стрелки", добавили в дептрансе. Также утром первые поезда по часовой стрелке на участке "Нижегородская" — "ЗИЛ" будут отправляться на 15 минут раньше. Станции уже будут открыты. "В период изменений коллеги из ОАО "РЖД" проведут ряд восстановительных работ на станции МЦК "Нижегородская", - уточнили в ведомстве. Для поездок москвичам порекомендовали по возможности воспользоваться другими линиями метро и МЦД.
бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
21:53 27.03.2026
 
Движение поездов на МЦК изменится с 29 марта по 16 апреля

Дептранс сообщил об изменении режима работы МЦК с 29 марта по 16 апреля

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Режим работы Московского центрального кольца изменится с 29 марта по 16 апреля, поезда обоих направлений будут следовать с увеличенными интервалами после 23.00 мск, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"С 29 марта по 16 апреля... изменится режим работы Московского центрального кольца. После 23.00 мск поезда обоих направлений будут следовать с увеличенными интервалами: от "Андроновки" до "Автозаводской" — до 32 минут; от "Автозаводской" до "Балтийской" — до 20 минут; от "Балтийской" до "Андроновки" — до 16 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что в ночь с 11 на 12 апреля интервалы увеличены не будут.
После 23.40 мск до 05.40 мск на станциях "Нижегородская", "Новохохловская", "Угрешская" и "Дубровка" поезда в обе стороны будут ходить по пути "против часовой стрелки", добавили в дептрансе. Также утром первые поезда по часовой стрелке на участке "Нижегородская" — "ЗИЛ" будут отправляться на 15 минут раньше. Станции уже будут открыты.
"В период изменений коллеги из ОАО "РЖД" проведут ряд восстановительных работ на станции МЦК "Нижегородская", - уточнили в ведомстве.
Для поездок москвичам порекомендовали по возможности воспользоваться другими линиями метро и МЦД.
