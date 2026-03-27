Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля

2026-03-27T20:22+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка, сообщило правительство РФ по итогам совещания. "По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка", - говорится в сообщении. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.

