Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля
Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля - 27.03.2026, ПРАЙМ
Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года для... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T20:22+0300
2026-03-27T20:22+0300
2026-03-27T20:42+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка, сообщило правительство РФ по итогам совещания. "По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка", - говорится в сообщении. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.
россия, рф, александр новак
Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля
Новак поручил Минэнерго подготовить документы о запрете экспорта бензина с 1 апреля