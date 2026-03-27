В ОП рассказали о штрафах за незаконную установку кондиционера - 27.03.2026, ПРАЙМ
В ОП рассказали о штрафах за незаконную установку кондиционера
Заголовок дается в новой редакции, добавлены подробности (7 абзац) | 27.03.2026, ПРАЙМ
03:39 27.03.2026
 
В ОП рассказали о штрафах за незаконную установку кондиционера

Жителям многоквартирных домов могут грозить штрафы за незаконную установку кондиционера

Заголовок дается в новой редакции, добавлены подробности (7 абзац)
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 2500 рублей за незаконную установку кондиционера, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Статья 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями - ред.) устанавливает ответственность для граждан за незаконную установку кондиционера в жилом доме в виде штрафа от 2000 рублей до 2500 рублей", - сказал Машаров.
Он отметил, что согласно жилищному кодексу РФ, фасад дома - это общее имущество собственников жилья. Следовательно, изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников квартир.
"Если дом относится к объектам культурного наследия, установить кондиционер на фасаде такого здания не получится. Запрет закреплен в статье 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", - добавил Машаров.
По его словам, монтаж кондиционера на объекте культурного наследия без согласования может привести к штрафу от 15 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.
Эксперт также отметил, что допустимый уровень шума в жилых помещениях составляет не более 50 дБА в дневное время и 45 дБА ночью. При превышении этих показателей, в том числе из-за работы кондиционера, гражданам может грозить административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.
Ранее юристы, опрошенные РИА Недвижимость, рассказали, что в случае, если кондиционер был установлен с нарушениями требований или мешает соседям, владельца квартиры могут обязать демонтировать наружный блок сплит-системы и провести работы по восстановлению фасада.
 
