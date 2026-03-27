В США забили тревогу из-за нового российского оружия - 27.03.2026, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за нового российского оружия
Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" превосходит западные системы противовоздушной обороны, сообщает американский журнал The National Interest. | 27.03.2026, ПРАЙМ
Мировая экономика, США, НАТО
В США забили тревогу из-за нового российского оружия

NI: ракета "Кинжал" может сделать системы ПВО США и НАТО устаревшими

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" превосходит западные системы противовоздушной обороны, сообщает американский журнал The National Interest.
"Если это оружие оправдает свою репутацию, оно фактически сделает устаревшими системы ПВО США и НАТО", — говорится в публикации.
Как отмечается, гиперзвуковые боеприпасы способны пробивать даже самые современные системы противовоздушной обороны. Их чрезвычайно высокая скорость и способность изменять траекторию полета делают их непредсказуемыми и очень трудными для перехвата, уточнили в материале.
"Независимо от эффективности или неэффективности этого высокотехнологичного оружия, российские Вооруженные силы обладают мощным арсеналом баллистических и крылатых ракет, который демонстрировали последние четыре года в конфликте на Украине", — резюмировали в статье.
Гиперзвуковой комплекс "Кинжал", по словам разработчиков, гарантированно преодолевает все имеющиеся системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Этими ракетами оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
 
