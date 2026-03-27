https://1prime.ru/20260327/oruzhie-868702131.html
В США забили тревогу из-за нового российского оружия
Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" превосходит западные системы противовоздушной обороны, сообщает американский журнал The National Interest.
2026-03-27T23:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865510242_0:85:3343:1965_1920x0_80_0_0_0a8d2fd8a8eac553ce46d62dc5454bc3.jpg
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" превосходит западные системы противовоздушной обороны, сообщает американский журнал The National Interest. "Если это оружие оправдает свою репутацию, оно фактически сделает устаревшими системы ПВО США и НАТО", — говорится в публикации. Как отмечается, гиперзвуковые боеприпасы способны пробивать даже самые современные системы противовоздушной обороны. Их чрезвычайно высокая скорость и способность изменять траекторию полета делают их непредсказуемыми и очень трудными для перехвата, уточнили в материале. "Независимо от эффективности или неэффективности этого высокотехнологичного оружия, российские Вооруженные силы обладают мощным арсеналом баллистических и крылатых ракет, который демонстрировали последние четыре года в конфликте на Украине", — резюмировали в статье. Гиперзвуковой комплекс "Кинжал", по словам разработчиков, гарантированно преодолевает все имеющиеся системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Этими ракетами оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865510242_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_55f7c185d8888eb9742b39f66b9c5870.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
NI: ракета "Кинжал" может сделать системы ПВО США и НАТО устаревшими
