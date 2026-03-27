Кроме зарплаты: что сегодня влияет на доход после выхода на пенсию

2026-03-27T05:05+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сегодня те, кто рассчитывают только на государственную пенсию, невольно выбирают путь к менее комфортному уровню жизни после завершения карьеры. Такие люди могут оказаться финансово уязвимыми в зрелом возрасте, когда поступления резко сокращаются.Даже при большом стаже и высокой официальной зарплате итоговая сумма пенсии часто оказывается далекой от привычного дохода. Причина в том, что система имеет свои нюансы: максимальное количество пенсионных баллов за год может быть невелико, а для получения действительно крупной государственной пенсии нужны особые условия.Получить повышенную выплату могут те, кто имеет длительный "северный" стаж, работал в особо вредных или опасных условиях, либо относится к узкому кругу специалистов с правом на ведомственную пенсию — например, военные или высокопоставленные госслужащие. Для подавляющего большинства работников эти исключения не действуют.Понятно, что точечные меры вроде разовых индексаций или отдельных надбавок для ограниченных групп не способны решить эту проблему в масштабах всей страны. Требуется системный механизм, который позволит обеспечить достойный уровень жизни для миллионов людей, а не только для избранных. Таким механизмом могут стать корпоративные пенсионные программы (КПП).Опыт других странОпыт зарубежных стран показывает, что вопрос достойных пенсий решается именно через многокомпонентную систему. Там пенсия редко формируется только за счет государства. Часто человек на протяжении жизни делает отчисления сразу по нескольким направлениям: на корпоративный пенсионный счет в рамках КПП и дополнительно — на свой личный пенсионный счет.В результате к моменту выхода на заслуженный отдых у него формируется три источника дохода: государственная пенсия, корпоративная прибавка и личные накопления. Такой подход обеспечивает не только финансовую устойчивость, но и независимость от одной лишь государственной поддержки.Личная ответственность вместо патернализмаПереход к многокомпонентной пенсионной модели отражает глобальный сдвиг от патерналистской системы к культуре личной ответственности. Когда пенсия формируется, в том числе и за счет собственных усилий, человек перестает быть пассивным получателем выплат и становится активным создателем своего будущего.Это не просто финансовый механизм, а новый тип социального контракта, где благополучие после выхода на пенсию становится результатом совместных усилий человека, бизнеса и государства.Корпоративные программы в РоссииВ России корпоративные пенсионные программы пока не получили массового распространения, но эта сфера имеет масштабные перспективы для развития. Наибольшей популярностью пользуются схемы, выстроенные по принципу партнерства, когда работник регулярно инвестирует часть дохода, а компания софинансирует эти взносы.Впрочем, для бизнеса КПП — это не только инструмент удержания талантов и формирования долгосрочной лояльности, но и способ оптимизировать расходы. Государство поощряет такие инициативы, позволяя компаниям учитывать эти затраты при расчете налога на прибыль и освобождая их от уплаты страховых взносов с сумм софинансирования.Сейчас такие программы в основном внедряют системообразующие предприятия, а малый и средний бизнес часто остается в стороне.Почему малый и средний бизнес не спешитДля корпораций внедрение КПП — это управляемый процесс. У компании есть стабильные финансовые потоки, целые отделы, которые занимаются компенсациями и льготами, а также возможность получать значительные налоговые преференции за счет больших объемов фонда оплаты труда. Для такого бизнеса КПП — это не просто статья расхода, а стратегический инструмент удержания ценных специалистов и формирования имиджа ответственного работодателя.Малый и средний бизнес (МСП) менее вовлечен в этот процесс по нескольким причинам.Во-первых, для небольшой компании любые дополнительные административные расходы и бюрократия могут быть критичны. Во-вторых, в МСП выше текучесть кадров, и работодателю сложно мотивировать вкладываться в "длинные" программы, если сотрудник может уйти через год. В-третьих, не все предприниматели знают о налоговых льготах или считают их оформление слишком сложным.В то же время для небольших компаний участие в корпоративных программах могло бы оказаться эффективным способом конкурировать за людей наравне с крупными игроками.Потенциал и перспективыПотенциал корпоративных пенсионных программ огромен, но возможности, которые они открывают, пока осознают не все участники рынка. Если преодолеть существующие барьеры, КПП способны стать не просто элементом соцпакета, а реальным драйвером благосостояния для миллионов людей.Чтобы такие программы стали стандартом для рынка, важно расширять налоговые стимулы и повышать финансовую грамотность людей, объясняя им ценность совместного планирования будущего.Автор: Константин Ордов, декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова

