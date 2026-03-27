Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту
2026-03-27T09:50+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" "Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9.00 мск остановлены поезда "Таврия": в Крым", - говорится в сообщении. Уточняется, что поезда №092/091 Москва - Севастополь, отправившийся 25 марта, задерживается на 4 часа, а также №161/1628 Пермь - Симферополь, отправившийся 24 марта, задерживается на 3 часа. Также два поезда из Москвы в Симферополь задерживаются в пути: №195/196, отправившийся 25 марта, задерживается на 3 часа, №028/027, отправившийся 26 марта, задерживается на 2,5 часа. По данным перевозчика, поезд №028/027 Москва – Симферополь прибыл в Старотитаровку, а остальные составы - в Тамань. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в "Гранд Сервис Экспрессе".
https://1prime.ru/20260326/poezd-868635174.html
https://1prime.ru/20260326/perevozki-868636448.html
В Саратове задержали поезд Уфа — Сириус на четыре часа
Минтранс опубликовал проект о введении на РЖД принципа "вези или плати"