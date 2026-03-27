Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/poezd-868677985.html
Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту
Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту - 27.03.2026, ПРАЙМ
Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту
Четыре пассажирских поезда "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T09:50+0300
2026-03-27T09:50+0300
бизнес
россия
москва
симферополь
крым
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/83930/04/839300420_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_3af9b81035f302bf7168abb13cdc3f2f.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" "Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9.00 мск остановлены поезда "Таврия": в Крым", - говорится в сообщении. Уточняется, что поезда №092/091 Москва - Севастополь, отправившийся 25 марта, задерживается на 4 часа, а также №161/1628 Пермь - Симферополь, отправившийся 24 марта, задерживается на 3 часа. Также два поезда из Москвы в Симферополь задерживаются в пути: №195/196, отправившийся 25 марта, задерживается на 3 часа, №028/027, отправившийся 26 марта, задерживается на 2,5 часа. По данным перевозчика, поезд №028/027 Москва – Симферополь прибыл в Старотитаровку, а остальные составы - в Тамань. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в "Гранд Сервис Экспрессе".
москва
симферополь
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83930/04/839300420_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e331d7d0fc8e66023dfe72f6b88de4f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, симферополь, крым, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Гранд сервис экспресс
09:50 27.03.2026
 
Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за временной остановки движения на Крымском мосту

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрибытие пассажирского поезда "Таврия" в Крым
Прибытие пассажирского поезда Таврия в Крым - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Прибытие пассажирского поезда "Таврия" в Крым. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс"
"Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9.00 мск остановлены поезда "Таврия": в Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поезда №092/091 Москва - Севастополь, отправившийся 25 марта, задерживается на 4 часа, а также №161/1628 Пермь - Симферополь, отправившийся 24 марта, задерживается на 3 часа.
Также два поезда из Москвы в Симферополь задерживаются в пути: №195/196, отправившийся 25 марта, задерживается на 3 часа, №028/027, отправившийся 26 марта, задерживается на 2,5 часа.
По данным перевозчика, поезд №028/027 Москва – Симферополь прибыл в Старотитаровку, а остальные составы - в Тамань.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в "Гранд Сервис Экспрессе".
БизнесРОССИЯМОСКВАСИМФЕРОПОЛЬКРЫМГранд сервис экспресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала