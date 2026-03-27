https://1prime.ru/20260327/poezd-868677985.html

Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту

Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту - 27.03.2026, ПРАЙМ

Четыре поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту

Четыре пассажирских поезда "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T09:50+0300

2026-03-27T09:50+0300

2026-03-27T09:50+0300

бизнес

россия

москва

симферополь

крым

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/img/83930/04/839300420_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_3af9b81035f302bf7168abb13cdc3f2f.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда "Таврия" в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" "Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9.00 мск остановлены поезда "Таврия": в Крым", - говорится в сообщении. Уточняется, что поезда №092/091 Москва - Севастополь, отправившийся 25 марта, задерживается на 4 часа, а также №161/1628 Пермь - Симферополь, отправившийся 24 марта, задерживается на 3 часа. Также два поезда из Москвы в Симферополь задерживаются в пути: №195/196, отправившийся 25 марта, задерживается на 3 часа, №028/027, отправившийся 26 марта, задерживается на 2,5 часа. По данным перевозчика, поезд №028/027 Москва – Симферополь прибыл в Старотитаровку, а остальные составы - в Тамань. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в "Гранд Сервис Экспрессе".

https://1prime.ru/20260326/poezd-868635174.html

https://1prime.ru/20260326/perevozki-868636448.html

москва

симферополь

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, симферополь, крым, гранд сервис экспресс