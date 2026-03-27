В России ожидается рост интереса к поездкам выходного дня
В России ожидается рост интереса к поездкам выходного дня - 27.03.2026, ПРАЙМ
В России ожидается рост интереса к поездкам выходного дня
Спрос на путешествия выходного дня в соседние регионы среди россиян будет расти в текущем году, ожидает управляющий директор сервиса онлайн-бронирований... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T14:30+0300
2026-03-27T14:30+0300
2026-03-27T14:30+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Спрос на путешествия выходного дня в соседние регионы среди россиян будет расти в текущем году, ожидает управляющий директор сервиса онлайн-бронирований "Островок" Дарья Кочеткова. "Сейчас один из таких способов переключения, когда можно просто сменить обстановку и поехать, поэтому здесь мы видим, что будет расти путешествие выходного дня, когда можно в соседний регион просто поехать на 2-3 дня", - сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кочеткова пояснила, что отпуск становится не тем, что "мы заслужили, когда работали целый год, когда нужно с семьей поехать в отпуск один раз". По ее словам, сейчас можно поделить поездки на короткие путешествия, временно переключиться и вернуться уже "заряженным" на работу. При этом чем длиннее выпадают выходные, тем больше спрос на путешествия в них.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия
В России ожидается рост интереса к поездкам выходного дня
Кочеткова: прогнозируется рост спроса на путешествия выходного дня в соседние регионы
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Спрос на путешествия выходного дня в соседние регионы среди россиян будет расти в текущем году, ожидает управляющий директор сервиса онлайн-бронирований "Островок" Дарья Кочеткова.
"Сейчас один из таких способов переключения, когда можно просто сменить обстановку и поехать, поэтому здесь мы видим, что будет расти путешествие выходного дня, когда можно в соседний регион просто поехать на 2-3 дня", - сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Кочеткова пояснила, что отпуск становится не тем, что "мы заслужили, когда работали целый год, когда нужно с семьей поехать в отпуск один раз".
По ее словам, сейчас можно поделить поездки на короткие путешествия, временно переключиться и вернуться уже "заряженным" на работу. При этом чем длиннее выпадают выходные, тем больше спрос на путешествия в них.
